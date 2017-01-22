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Крисчен Макбрайд и Крис Поттер выступят на фестивале "Триумф джаза" в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - С 28 по 30 марта этого года в Москве и Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль "Триумф джаза", организатором которого является известный российский джазовый музыкант Игорь Бутман.

Как сообщили "Интерфаксу" его организаторы, на этот раз хэдлайнером фестиваля станет квартет пятикратного обладателя премии "Грэмми", выдающегося американского басиста Крисчена Макбрайда. В его рамках впервые в России выступит популярный нью-йоркский саксофонист Крис Поттер и его квартет и южнокорейская джазовая певица Юн Сон На, которая представит новую программу с Московским джазовым оркестром.

Еще одну новую премьеру - программу произведений Телониуса Монка - представит на фестивале Московский джазовый оркестр совместно с номинантом на премию Grammy этого года, пианистом и композитором Джоном Бизли (США). Кроме этого, на концертах выступят вокалистка Алина Ростоцкая и трио Олега Бутмана с трубачом Майком Родригезом.

Концерты фестиваля "Триумф джаза" пройдут 28-29 марта в ММДМ в Москве и 30 марта в ДК имени Горького в Санкт-Петербурге. Кроме этого, иностранные гости будут играть в клубе Игоря Бутмана в Москве.

За прошедшие почти 17 лет на "Триумфе Джаза" выступили многие известные джазовые музыканты, среди которых "Take 6", Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Medeski, Martin & Wood, Майк Стерн.

С 2015 года в рамках основной программы "Триумфа" проходит "Детский Триумф Джаза", в программу которого входят конкурс, фотовыставка, мастер-классы известных музыкантов и гала-концерт в Доме Музыки.

Теги: Москва, Петербург, Игорь Бутман
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