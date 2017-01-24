Минкультуры упрекнули в значительном финансировании "Сатирикона" с единственной постановкой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Финансирование московского театра "Сатирикон" в 2017 году составит 235 миллионов рублей и особо не изменится в сравнении с прошлым годом, несмотря на то, что за прошлый сезон там поставили всего один спектакль, сообщил председатель Общественного совета (ОС) при Минкультуры РФ Павел Пожигайло.

"В 2017 году театр "Сатирикон" получит 235 миллионов рублей финансирования. В прошлом году театр получил в целом примерно 213 миллионов. Знаете, сколько было постановок? Одна", - сказал Пожигайло на заседании рабочей группы совета во вторник.

Он отметил, что из этого примерно 75 миллионов было потрачено на аренду помещения "Планета КВН", построенного за государственный счет.

В октябре 2016 года руководитель литературно-драматургической части "Сатирикона" Екатерина Купреева сообщила "Интерфаксу", что руководитель театра Константин Райкин обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой о финансовой помощи "Сатирикону" . По ее словам, театру не хватает небольшой суммы в рамках средств, выделяемых министерством для постановки второго спектакля сезона. Ни Райкин, ни директор "Сатирикона" не раскрыли сумму, которую театр запрашивает у министерства.

Предполагается, что театр должен въехать в реконструированное здание театра, располагающееся в Марьиной роще, в начале 2018 года. Проект реконструкции осуществляется за счет частных инвестиций.