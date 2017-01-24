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Культура

Минкультуры упрекнули в значительном финансировании "Сатирикона" с единственной постановкой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Финансирование московского театра "Сатирикон" в 2017 году составит 235 миллионов рублей и особо не изменится в сравнении с прошлым годом, несмотря на то, что за прошлый сезон там поставили всего один спектакль, сообщил председатель Общественного совета (ОС) при Минкультуры РФ Павел Пожигайло.

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"В 2017 году театр "Сатирикон" получит 235 миллионов рублей финансирования. В прошлом году театр получил в целом примерно 213 миллионов. Знаете, сколько было постановок? Одна", - сказал Пожигайло на заседании рабочей группы совета во вторник.

Он отметил, что из этого примерно 75 миллионов было потрачено на аренду помещения "Планета КВН", построенного за государственный счет.

В октябре 2016 года руководитель литературно-драматургической части "Сатирикона" Екатерина Купреева сообщила "Интерфаксу", что руководитель театра Константин Райкин обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой о финансовой помощи "Сатирикону" . По ее словам, театру не хватает небольшой суммы в рамках средств, выделяемых министерством для постановки второго спектакля сезона. Ни Райкин, ни директор "Сатирикона" не раскрыли сумму, которую театр запрашивает у министерства.

Предполагается, что театр должен въехать в реконструированное здание театра, располагающееся в Марьиной роще, в начале 2018 года. Проект реконструкции осуществляется за счет частных инвестиций.

Теги: Минкультуры РФ, Сатирикон
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