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Музей русского искусства на Украине переименуют в "Киевскую картинную галерею"

Инициатором переименования стала комиссия Киевского горсовета по вопросам культуры

Музей русского искусства на Украине переименуют в "Киевскую картинную галерею"
Здание Киевского музея русского искусства
Фото: ТАСС, Владимир Синдеев

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики на заседании в среду согласовала переименование Киевского национального музея русского искусства в Национальный музей "Киевская картинная галерея". Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Мы предлагаем Музею русского искусства вернуть историческое название. Согласно законодательству, вопрос изменения названия заведения относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива. Но наша комиссия обращалась к трудовому коллективу о проведении собрания по этому вопросу. Оно прошло, но, к сожалению, конструктивного диалога не получилось, представители музея не озвучили конкретных предложений", - отметила председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

Соответствующее решение также рассмотрят на пленарном заседании Киевсовета.

Ранее экс-депутат Киевсовета Елена Ескина сообщала о решении комиссии по вопросам культуры городской администрации переименовать музей русского искусства в Национальный музей "Киевская галерея".

Киевская картинная галерея была открыта 12 ноября 1922 г. В основу коллекции музея положены национализированные художественные ценности, собранные в 1919 году в специальный музейный фонд, значительную часть которого составляли памятники, относящиеся к русской художественной культуре. В составе музея оказались собрание семьи Терещенко, работы из собраний О. Гансена, Богдана и Варвары Ханенко, Н. Мурашко. Некоторое время в начале 1930-х годов музей считался Национальной картинной галереей, где демонстрировалось не только русское искусство, но и современное украинское искусство. С 1936 г. получил название "Киевский государственный музей русского искусства".

Теги: Киев
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