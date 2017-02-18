"Патерсон": святая простота

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Новый фильм Джима Джармуша "Патерсон" вышел в России с годовым опозданием, зато практически ко Дню Святого Валентина. И это не удивительно – в картине рассказывается история любви настолько простая и вместе с тем поэтическая, что после просмотра немедленно хочется признаться кому-нибудь в нежных чувствах.

Главный герой фильма Патерсон (Адам Драйвер) водит автобус в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, в котором когда-то жили и творили американские поэты Уильям Карлос Уильямс и Аллен Гинзберг. Для протагониста это не просто любопытные факты из жизни города – он и сам поэт: на обеде или в перерывах между вождением автобуса он достает свою секретную тетрадку и записывает туда стихи.

После смены Патерсон возвращается домой, где его ждет возлюбленная Лора (Гольшифте Фарахани), увлекающаяся дизайном, готовкой, музыкой и много еще чем. Пока Патерсон на работе, она перекрашивает дом в черный и белый, готовит кексы в той же гамме и разучивает песни. Вечером, придя со смены, Патерсон выполняет ряд бытовых дел и ложится спать, чтобы завтра начать все сначала.

Стремление режиссера Джима Джармуша к простоте в этом фильме, кажется, достигло апогея и увенчалась полной и безоговорочной победой над банальностью и пошлостью. Необходимо какое-то высшее мастерство для того, чтобы показать неделю из жизни водителя автобуса, (почти) бессобытийную, наполненную ежедневными рутинами, и сделать один из самых поэтических фильмов в истории кино.

Фильм наполнен поэзией и в прямом смысле: Патерсон зачитывает свои стихи (в действительности они принадлежат перу поэта Рона Паджета), столь же простые и ясные, как и повествование.

Эта лента представляет кажущуюся недостижимой гармонию человека с миром: Патерсон и Патерсон, занимающие почти все экранное время, живут в мире: культура и поэт питают друг друга. Такой баланс был бы невозможен и без актеров, сыгравших главные роли. Драйвер, который на глазах становится одним из главных голливудских актеров, и дочь иранского режиссера Фарахани создают пару, которая доказывает, что чувства сильнее различий. И это как раз в тот момент, когда на родине Джармуша строят стены и закрывают границы.

Но фильм Джармуша выше политики. Его созерцательность и прозрачность повествования, видимо, и оценили кинокритики, которые признали "Патерсон" одним из лучших фильмов прошлого Каннского фестиваля, где он, тем не менее, не получил наград. Ну что ж: простоте, вероятно, не нужны золотые статуэтки.

Катя Загвоздкина