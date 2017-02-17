Большой театр покажет три балета в пяти городах Японии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Большой театр посетит пять городов Японии с гастролями 31 мая - 19 июня и покажет в Стране восходящего солнца балеты "Лебединое озеро", "Жизель" и "Пламя Парижа".

"Нынешний год - особый для балетных обменов между нашими странами. Первые гастроли Большого театра в Японии состоялись в 1957 году, в этом году этому событию исполняется 60 лет. Предстоящими гастролями откроется фестиваль российской культуры в Японии "Русские сезоны". В его рамках пройдут театральные постановки, выставки, фестиваль кино", - рассказал посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки журналистам в пятницу на пресс-конференции в Большом Императорском фойе театра.

Руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев напомнил, что за 60 лет театр 18 раз приезжал в Японию на гастроли. "То, что эти гастроли пройдут в рамках "Русских сезонов", представляется мне очень значимым, как и предстоящий перекрестный год Японии в России и России в Японии в 2018 году", - отметил Вазиев.

Японская публика увидит "Лебединое озеро" и "Жизель" в постановке Юрия Григоровича, а также балет "Пламя Парижа", который будет показан в Стране восходящего солнца впервые. Хореографом выступил Алексей Ратманский. В спектаклях примут участие Светлана Захарова, Денис Родькин, Юлия Степанова, Игорь Цвирко и другие.

Первое выступление состоится в Хиросиме. После этого Большой театр посетит ещё четыре города - Токио, Отсу, Сэндай, Осаку. В Токио будет дано 11 спектаклей, в Осаке - два. Ранее директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что билеты раскуплены заранее на большинство спектаклей.