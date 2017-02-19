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Культура

В Петербурге откроется выставка Сальвадора Дали

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали выставят в Музее Фаберже 1 апреля, сообщает пресс-служба учреждения.

"Впервые в Санкт-Петербурге будет демонстрироваться столь масштабная экспозиция, включающая более 150 живописных и графических работ Дали, предоставленных фондом "Гала - Сальвадор Дали" в Фигерасе (Каталония, Испания), а также другими музейными и частными собраниями", - отмечается в сообщении.

Выставка позволяет проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х.

Особый акцент сделан на осмыслении С.Дали наследия гениев итальянского Ренессанса - Микеланджело и Челлини, а также "Божественной комедии" Данте.

Выставка продлится до 2 июля.

Теги: Петербург
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