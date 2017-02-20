Народная артистка РФ Светлана Карпинская умерла в Петербурге

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ Светлана Карпинская скончалась в Петербурге на 80-м году жизни.

Как сообщила пресс-служба Тетра комедии имени Акимова, Карпинская умерла после продолжительной болезни. О месте прощания с актрисой пока не сообщается.

Карпинская родилась в Ленинграде в 1937 году. Она получила известность благодаря своим ролям в фильмах "Девушка без адреса" (1957 год), "Месяц август" (1971 год), "Сладкая женщина" (1976 год). С 1963 года Карпинская играла в Театре имени Акимова.