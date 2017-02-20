Гильдия сценаристов США вручила награды "Лунному свету" и "Прибытию"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Гильдии сценаристов США накануне в Лос-Анджелесе вручила свои награды (Writers Guild Awards), приз за лучший оригинальный сценарий достался Барри Дженкинсу за картину "Лунный свет",

Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм "Прибытие" (для него Эрик Хайсеррер адаптировал книгу "История твоей жизни" Теда Чана)

Приз за лучший сценарий документальной ленты достался Роберту Кеннеру и Эрику Шлоссеру за "Управление и контроль".

Обладателем лучшего сценария из драматических сериалов признаны "Американцы" (авторы сценария Питер Акерман, Таня Барфилд, Джошуа Брэнд, Джоэл Филдс, Стивен Шифф, Джо Вайсберг, Трейси Скотт Уилсон).



Приз за лучший сценарий комедийного сериала получила "Атланта" (над ней работали Дональд Гловер, Стивен Гловер, Джамал Олори, Стефани Робинсон, Пол Симс).

Награды Гильдии сценаристов, как считается, часто предопределяют решения американских киноакадемиков. Церемония вручения "Оскаров" состоится 26 января в кинотеатре "Долби" в Голливуде.