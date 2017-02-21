Пиотровский отверг возможность передачи "Херсонеса Таврического" РПЦ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил "Интерфаксу", что о передаче музея-заповедника "Херсонес Таврический" РПЦ "не должна идти речь".

"Об этом не должна идти речь. Конечно, ничего никому не надо передавать. Это памятник, который дает нам право относить нас к европейской истории. Величайшая святыня. Где святость в истории, а не церковности, религиозности. Здесь вопрос совершенно ясный. Это вам не собор Московского Кремля", - сказал Пиотровский "Интерфаксу".

"Я думаю, об этом вопрос не стоит вообще. Вопрос о Херсонесе, который сам по себе больше всяких РПЦ, России, Российского государства. Это громаднейший памятник истории. И в нем церковной истории небольшая часть", - пояснил директор Эрмитажа.

Херсонес Таврический - полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Ныне Херсонесское городище расположено на территории Гагаринского района Севастополя. На протяжении двух тясяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья, где был единственной дорийской колонией. В 2013 году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологи ведут раскопки Херсонеса с 1827 года. В настоящее время музейные фонды заповедника "Херсонес Таврический" насчитывают около 250 тыс. единиц хранения.

Пиотровский напомнил, что РПЦ подавали документы на передачу музея, но "сейчас это приостановлено".

"Это особая история. Всю жизнь (там - ИФ) распоряжались раскопки. При царях тоже. Это постоянные проблемы Херсонеса - армия, которой нужно это место, монахи и раскопки. Плюс еще жители Севастополя, которые все норовят там отдыхать и кушать шашлыки", - заключил директор Эрмитажа.

Ранее епархия заявила о планах обратиться в Росимущество с просьбой о передаче ей в безвозмездное пользование 24 объектов, входивших в имущественный комплекс Херсонесского мужского монастыря в Севастополе (ныне принадлежат музею-заповеднику). При этом благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта заявил, что просьба местной епархии передать ей часть объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" не распространяется на древние памятники, "речь идет только о культовых сооружениях, где мы де-факто уже служим".

При этом в епархии заявили о готовности искать компромиссные решения относительно судьбы объектов Херсонеса - например, заключить договор о совместном использовании или рассмотреть другие предложения. В прошлом году епархия на аналогичный запрос получила отказ из-за неправильно составленных документов.

Первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов ранее заявил "Интерфаксу", что вопрос о передаче 24 объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" РПЦ является дискуссионным.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

В 2013 году заповедник внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В состав учреждения входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи.