На кинопоказы в рамках Берлинале продали более 330 тысяч билетов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - За 11 дней 67-го Берлинского кинофестиваля на проходившие в его рамках показы был продан 334 471 билет. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

Таким образом, по ее данным, Берлинале подтвердил статус самого крупного открытого для публики кинофестиваля в мире. Отмечается, что посетители смотра могли делать пожертвования на нужды беженцев, были собраны 17,5 тысячи евро.

Вместе с кинофестивалем в столице Германии прошел и кинорынок, в работе которого приняли участие 9 550 человек из 108 стран.

Берлинский фестиваль проходил с 9 по 19 февраля. Его главный приз, Золотого медведя, получил венгерский фильм "О теле и душе" режиссера Ильдико Эньеди. Серебряным медведем за лучшую режиссеру назван финн Аки Каурисмяки за фильм "Обратная сторона надежды".