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Культура

Более миллиона человек за год посетили музей-заповедник "Херсонес Таврический"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" в 2016 году посетили 1,1 млн человек, сообщила директор музея Светлана Мельникова.

"В 2014 году было 359 тыс. человек, в 2015 - более 450 тыс. человек. С 2016 года реализуется программа свободного входа. В 2016 году мы приняли 1 млн 121 тыс. посетителей", - сказала Мельникова во вторник на заседании коллегии министерства культуры РФ.

Говоря о доходах музея, директор отметила, что в 2014 году музей заработал 20 млн рублей, в 2015 году - 40 млн рублей.

"В 2016 году, когда вход стал свободным, была оказана спонсорская благотворительная помощь. Около 60 млн рублей составила упущенная прибыль. Принято решение о платном экскурсионном обслуживании - доход составил 13,5 млн рублей", - отметила С.Мельникова.

Директор рассказала, что источниками финансирования музея, в частности, являются бюджетные субсидии, научно-исследовательские гранты; также есть планы на участие в благотворительных проектах.

Она напомнила, что фонды музея насчитывают 218 тыс. предметов. Ежегодно коллекция пополняется на тысячу предметов, помещений под них не хватает. В Минкультуры в свою очередь, заявили, что в 2017 и 2018 годах планируется выделить 178 млн рублей на строительство фондохранилища.

В 2013 году заповедник включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В декабре 2015 года "Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России. В состав учреждения входят средневековые крепости, древнее городище и участки сельскохозяйственной округи.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

Теги: Крым, Херсонес Таврический
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