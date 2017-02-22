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Культура

Мединский заявил о росте посещаемости федеральных театров в РФ на 20%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Посещаемость федеральных театров увеличилась за четыре года на 22%, доходы от продажи билетов - на 80%, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"За четыре года на 60% увеличилось количество гастролей российских театров по стране. Посещаемость федеральных театров увеличилась на 22%, их доходы от продаж билетов на - 80%", - пояснил министр, вступая в Общественной палате в среду.

Мединский добавил, что проводить реформы в театральной системе следует лишь после оценки того, насколько нововведения будут востребованы и какие преимущества они дадут.

"Классическая музыка и театральное искусство очень востребованы в нашей стране, надо их поддерживать. Прежде чем реформировать что-то, надо понять, какие конкурентные преимущества мы имеем и насколько это востребовано зрителями", - продолжил он.

Министр в качестве примера привет бродвейский опыт с отсутствием государственных театров и европейский опыт.

"Все театры на Бродвее - это частные прокатные площадки без постоянной труппы. Театральное здание и площадка сдаются на время. Европейский опыт - смешанный. Там есть государственные театры. Мы унаследовали смешанный имперско-советский опыт большого числа императорских театров. Они (современные российские театры - ИФ) почти все имеют постоянные труппы", - пояснил Мединский.

Он пояснил, что речь идёт о Большом, Александринском и Мариинском театрах.

Теги: Владимир Мединский
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