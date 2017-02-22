Danone собрался профинансировать продолжение мультфильма "Простоквашино"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" ведет переговоры с компанией Danone по софинансированию продолжения мультфильма "Простоквашино", рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам в среду.

"Для того, чтобы снять мультфильм, нужны деньги, сценарий, творческий коллектив. Я знаю, что ведутся сейчас переговоры "Союзмультфильма" с компанией Danone, которая готова софинансировать продолжение мультфильма", - сообщил министр.

Он отметил, что переговоры затянулись - планировалось, что компании придут к соглашению в декабре 2016 года.

"Надеюсь, что в ближайшие дни недели это вопрос будет решён", - заключил Мединский.

В начале года "Союзмультфильм" заявил о планах снять продолжение "Простоквашино" и других циклов классических мультфильмов.