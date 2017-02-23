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Оперный певец Родион Погосов выступит в Москве

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Солист Метрополитен-опера Родион Погосов (баритон) выступит 4 марта в Москве в Большом зале консерватории (БЗК). В программе вечера - лучшие оперные арии и дуэты.

Погосов выступал на одной сцене с такими известными певцами, как Пласидо Доминго, Джойс ди Донато, Диана Дамрау, Рене Папе и другими. Он - постоянный участник крупнейших мировых оперных фестивалей, таких как Глайндборнский фестиваль, фестивали в Равинии, Мюнхене и Ланодьере.

В концерте в БЗК также примет участие Ирина Чурилова (сопрано), лауреат престижных международных вокальных конкурсов.

Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра им. Евгения Светланова, дирижер - Александр Соловьев.

Теги: Родион Погосов
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