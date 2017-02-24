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Культура

Молодой эстонский дирижер выступит на концерте в Москве вместе с оркестром Спивакова

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - 28 февраля в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в рамках абонемента "Шедевры на все времена" выступит Национальный филармонический оркестр России (НФОР, художественный руководитель - Владимир Спиваков). За дирижерский пульт в этот вечер встанет Михаил Гертс (Эстония) - один из наиболее многообещающих молодых дирижеров.

Гертс - финалист III Международного конкурса дирижеров им. Светланова в Париже, некогда дирижер Эстонской национальной оперы, в настоящее время занимающий должность заместителя музыкального руководителя театра города Хаген в Германии. В его творческом активе - премия "Дебют года" от Эстонского национального культурного фонда и премия для молодых дирижеров Deutschen Operettenpreis. В 2015 году Гертс начал сотрудничать с российским оркестром и уже через год стал одним из наиболее активных участников гастрольных туров НФОР.

Гертс составил программу концерта 28 февраля из музыки двух композиторов-антиподов (Мендельсона и Вагнера). В Первом фортепианном концерте Мендельсона будет солировать постоянный сценический партнер НФОР, заслуженный артист России Александр Гиндин.

А 22 марта в ММДМ вместе с НФОР В.Спивакова выступит певица, звезда мировой оперной сцены Альбина Шагимуратова. На этом же концерте будут представлены члены музыкального семейства из Франции Мерсье-Арно. С уроженкой Канады, пианисткой Элен Мерсье маэстро неоднократно выступал вместе во Франции и в России, а также записал альбом музыки Шоссона, удостоенный премии Choc французского журнала Le Monde de la Musique. В исполнении тройного концерта Моцарта на сцене ММДМ примут участие муж Элен, магнат высокой моды Бернар Арно, играющий на фортепиано, а также их сын Фредерик, унаследовавший от родителей их разностороннюю, в том числе музыкальную одаренность.

Теги: Москва, Дом музыки
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