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Культура

Русский музей покажет в Испании картины Кандинского

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Государственный Русский музей открывает две новых выставки, посвященных искусству России, в своем филиале в испанской Малаге, сообщила пресс-служба хранилища.

Одна из новых экспозиций - "Династия Романовых" - представляет собой масштабный проект, который охватывает историю царской династии, запечатленную русскими художниками и скульпторами.

В "Династию Романовых" включены почти 250 произведений. Среди них "Портрет Петра I" (1770) Алексея Антропова, "Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе" (1872) Николая Ге, "Суд Пугачева" (1879) Василия Перова, "Портрет Александра III" (1886) Ивана Крамского. Также в Малаге будут показаны картины Федора Алексеева, Василия Верещагина, Бориса Кустодиева, Ильи Репина и других.

"Зрители смогут увидеть не только галерею портретов правителей России, но и церковную утварь, мебель и произведения декоративно-прикладного искусства XVIII-XX вв. Среди них предметы из знаменитых императорских фарфоровых сервизов: Гурьевского, Ордена Святого Александра Невского, Ордена Святого Владимира и других", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в Малаге откроется выставка "Кандинский и Россия". Здесь будут представлены более 60 произведений из коллекции Русского музея, в частности, картины Василия Кандинского "Импровизация" (1910), "Сумеречное" (1917), "Два овала" (1919) и другие.

Теги: Испания, Василий Кандинский
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