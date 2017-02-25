Германский джазовый трубач Тиль Брённер выступит в Москве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Германский джазовый трубач и вокалист Тиль Брённер выступит со своим бэндом 24 марта в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

Как сообщает пресс-служба ММДМ, Брённер является сейчас самым популярным джазовым трубачом в Германии. Еще студентом Кёльнской Высшей школы музыки он дебютировал с сольным альбомом, а чуть позже выпустил диск с джазовыми аранжировками мелодий из старых немецких фильмов, ставший очень популярным.

Тиль Брённер пять раз получал престижную премию Echo Award, дважды был номинантом Grammy. Как и многие современные джазмены и джазовые композиторы чистоте какого-то одного стиля он предпочитает смешение самых разнообразных: от бибопа и фьюжн до кантри и немецких эстрадных песен в его "фирменной" обработке.