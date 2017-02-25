Главные новости
В миреМексика пригрозила США ответить на попытку построить стену за ее счетВ РоссииВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдиныВ миреЖурналистов CNN и других СМИ не пустили на брифинг в Белый дом
Культура

Германский джазовый трубач Тиль Брённер выступит в Москве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Германский джазовый трубач и вокалист Тиль Брённер выступит со своим бэндом 24 марта в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

Как сообщает пресс-служба ММДМ, Брённер является сейчас самым популярным джазовым трубачом в Германии. Еще студентом Кёльнской Высшей школы музыки он дебютировал с сольным альбомом, а чуть позже выпустил диск с джазовыми аранжировками мелодий из старых немецких фильмов, ставший очень популярным.

Тиль Брённер пять раз получал престижную премию Echo Award, дважды был номинантом Grammy. Как и многие современные джазмены и джазовые композиторы чистоте какого-то одного стиля он предпочитает смешение самых разнообразных: от бибопа и фьюжн до кантри и немецких эстрадных песен в его "фирменной" обработке.

Теги: Тиль Брённер
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"Пол Верховен получил премию "Сезар" за фильм "Она"
Джордж Клуни стал обладателем почетной статуэтки за выдающийся вклад в кинематографПодробнее
Искусство ЛегоИскусство Лего
В Москве открылась выставка масштабных фигур из легендарных кубиковПодробнее
Скончался актер Алексей ПетренкоСкончался актер Алексей Петренко
Фильмография актера насчитывает около 80 лентПодробнее
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкойЗвезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Как следует из рассекреченных документов, она принадлежала к разведывательной сети Яна Черняка, агенты которой передали в Москву данные о плане "Барбаросса" и немецком наступлении под КурскомПодробнее
Десять фильмов БерлиналеДесять фильмов Берлинале
"Интерфакс" рассказывает о любимых картинах Берлинского фестиваляПодробнее
"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей"Мона Лиза" Параджанова продана на аукционе за 440 тысяч рублей
Коллаж известного режиссера изначально оценивался в 250 тысяч рублейПодробнее
Разноцветный БерлиналеРазноцветный Берлинале
О фильмах в поддержку прав ЛГБТ на Берлинском кинофестивалеПодробнее
Берлинале осмысляет ХолокостБерлинале осмысляет Холокост
Четыре фильма о мире после Холокоста из программы 67-го Берлинского фестиваляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМексика пригрозила США ответить на попытку построить стену за ее счетВ РоссииВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдиныВ миреЖурналистов CNN и других СМИ не пустили на брифинг в Белый домВ миреФранцузская прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены
Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины
Турция заявила о готовности к участию в операции по освобождению Ракки от ИГ
Мексика пригрозила США ответить на попытку построить стену за ее счет
Оппозиционер Дадин выйдет из алтайской колонии не ранее 28 февраля
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое суток
Что случилось этой ночью: суббота, 25 февраля
На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на отколовшейся льдине
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи