Скончался снявшийся в "Игре престолов" самый высокий человек Великобритании

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Актер Нил Финглтон, сыгравший Мега Могучего в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 36 лет, сообщает Sky News.

По предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем.

Финглтон, рост которого составлял 232,6 см, играл в баскетбол в США и Европе, но затем предпочел карьеру актера. Он также сыграл в эпизоде сериала "Доктор Кто", отметился ролями в фильмах "47 ронинов" и "Люди Икс: первый класс".

В 2007 году его признали самым высоким человеком в Великобритании.

По данным Sky News, актер успел завершить съемки седьмого сезона "Игры престолов", которые проходили в Северной Ирландии.