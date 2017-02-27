Джеки Чан получил почетный "Оскар"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайский актер Джеки Чан получил почетную награду Американской киноакадемии на церемонии 2017 года. Чан снимается в кино более 50 лет и за это время поучаствовал больше чем в сотне фильмов.

Ему принесли мировую известность картины "Полицейская история", "Пьяный мастер", "Доспехи бога" и другие. Последние десятилетия Джеки Чан много работает в Голливуде как актер, сценарист, продюсер и актер озвучания. Большая часть его фильмов так или иначе рассказывает о восточных боевых искусствах.

Также Джеки Чан известен тем, что сам выполняет все трюки в своих фильмах, после которых ему часто приходится залечивать переломы.

Вы можете следить за ходом церемонии награждения в нашей онлайн-трансляции.