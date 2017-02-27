Кейси Аффлек получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Награду за лучшую мужскую роль на церемонии премии "Оскар" получил Кейси Аффлек за роль в фильме "Манчестер у Моря". За премию с ним боролись Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Дензел Вашингтон ("Ограды").

Фильм Кеннета Лонергана уже взял приз за лучший оригинальный сценарий.

Больше всего золотых статуэток пока у киномюзикла "Ла-Ла Ленд". Лучшим иностранным фильмом стал "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади. Об остальных лауреатах вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции.