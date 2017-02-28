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В Екатерининском дворце воссоздан лазуритовый портал XVIII века

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Портал из лазурита воссоздан в Лионском зале Екатерининского дворца, на его создание ушло 150 кг камня, сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село" во вторник.

"Восстановление всего декора Лионского зала - чрезвычайно дорогостоящая и трудоемкая работа (для каменного декора требуется 3,5 тонны лазурита). Поэтому было принято решение воссоздавать отделку зала поэтапно. Воссоздание одного из порталов - первый шаг к возвращению исторического облика парадного интерьера", - отмечают в учреждении.

Лазуритовый набор установлен на новое каменное основание обрамления южного дверного портала и карниза, ведущего в помещение, где раньше располагался Китайский зал. Также воссозданы и установлены на место бронзовые золоченые накладные детали. Особое мастерство потребовалось для того, чтобы состыковать пластины лазурита в технике "русской мозаики".

Лионский зал

Лионский зал - один из самых совершенных интерьеров, созданных архитектором Чарльзом Камероном, - входил в число личных апартаментов Екатерины II наряду с Арабесковым и Китайским залами, Серебряным и Синим кабинетами. Зал создавался в 1781-1783 годах и получил свое название благодаря отделке стен шёлком, изготовленным в Лионе. Лазуритовый декор Лионского зала в XVIII веке состоял из карниза, фриза, панелей в нижней части стен, опоясывающих помещение по всему периметру, наличников окон, обрамления дверей.

Лазуритовая отделка стен была полностью уничтожена в годы Великой Отечественной войны. В данный момент из убранства зала сохранилось 25 предметов, выполненных с использованием лазурита. Паркет, похищенный из Лионского зала в годы войны, обнаружили в Берлине и в 1947 году вернули в Царское Село. Два паркетных щита выставлены в зале, остальные находятся в фондах.

Проект реставрации Лионского зала был подготовлен в 1983 году под руководством главного архитектора музея Александра Кедринского. Корректировку проекта произвели в 2006-2007 годах.

Теги: Лионский зал, Екатерининский дворец
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