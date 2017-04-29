Центр Рерихов обратится к международному сообществу за поддержкой

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Международный центр Рерихов (МЦР) намерен обратиться в ООН, ЮНЕСКО за помощью в связи с ситуацией с выселением музея из усадьбы Лопухиных.

"МЦР будет добиваться справедливости всеми возможными законными способами и намерен обратиться за помощью в ООН, ЮНЕСКО, а также к российской и международной культурной общественности", - говорится в сообщении на сайте музея, размещенном в субботу.

В пятницу поздно вечером сотрудник МЦР сообщил "Интерфаксу", что в здание музея вошли представители музея Востока в сопровождении ОМОНа и полиции и попросили освободить здание.

В министерстве культуры РФ отметили, что выселение МЦР проходит в целях обеспечения сохранности усадьбы Лопухиных, в которой располагается музей.

Ранее в субботу юрист Государственного музея Востока рассказал "Интерфаксу", что опечатывание Международного центра Рерихов в пятницу связано с внесудебным расторжением договора аренды земли музея Росимуществом.

4 апреля сообщилось, что Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче музею Востока усадьбы Лопухиных.

Как сообщалось, музей Востока выиграл суд по выселению МЦР из строения №5 усадьбы Лопухиных.

Кроме того, 20 марта арбитражный суд постановил расторгнуть договоры безвозмездного пользования, на основании которых МЦР занимал два других строения усадьбы Лопухиных - строения №4 и №7.