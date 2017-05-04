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"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья

Продолжение хулиганского блокбастера о команде спасителей вселенной в составе енота, маленького дерева и зеленой женщины, выходит в России

"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья
Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"
Фото: Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В российский прокат выходит долгожданное - и это не преувеличение - продолжение юмористического космического хулиганского боевика "Стражи галактики".

Почивая на лаврах спасителей мира, стражи галактики, теперь официально команда, выполняют задания разной сложности. Одно из них - спасти ценные батареи от огромного космического монстра. Но когда они расправляются с ним и получают награду в виде сестры Гаморы (Зои Салдана) Небулы (Карен Гиллан), Рокет (говорит голосом Брэдли Купера) умыкает и батареи, чем навлекает на себя гнев заказчиков - Улья и его верховной жрицы Аиши (Элизабет Дебики). Уходя от преследования, стражи оказывается на неизвестной планете, где к ним спускается корабль, из которой выходит некто по прозвищу Эго (Курт Рассел) и говорит, что он отец Питера (Крис Пратт).

Первое (и даже хронологически), за что стоит похвалить режиссера-сценариста Джеймса Ганна и его команду: новые "Стражи галактики" после чего-то вроде пролога открываются одной из лучших сцен в истории кино с космическими бюджетами. Несмотря на то, что это собственно драка, во время которой все искрит и взрывается, она вынесена на задний план, а передний отдан для веселье под одну из записей с "Улетного микса"(кассеты, которую слушает Звездный лорд). И это что-то вроде метафоры для всего фильма.

Вторые "Стражи" - это уже зарекомендовавший себя микс из некорректных шуток, туповатых гэгов и экшена без прикрас. Врагов крошат пачками, шутки ниже пояса выстреливают обоймой, сюжет, в котором ладно соединены рассказы о межгалактических раздорах и детских травмах, опирается на хлесткие диалоги и вечные препирательства героев. Создатели картины еще отточили свое мастерство взрывных шуток, если не перещеголяв по этой части первую картину, то не уступив ей.

Но несмотря на все шутки-прибаутки, новым "Стражам галактики" удается то, что не получается сделать и создателям фильмов с меньшим числом взрывов - раскрыть характеры героев и показать (о боже!), что они по-своему стали семьей. В фильме по-новому проявляют себя старые персонажи - Небула, Йонду (Майкл Рукер), и появляются новые - кроме обретенного отца, это умеющая читать эмоции Мантис (Пом Клементьефф), и Звездный ястреб в исполнении Сильвестра Сталлоне, чья роль была секретом.

Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"
Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"
Фото: Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing

Но главное, что, заручившись народной любовью, Ганн и ко сделали кино поистине фанатское. Новые "Стражи" созданы поклонниками вселенной Marvel и для них. Тут есть и многочисленные пасхалки, в том числе с экс-главой издательства Стэнаом Ли, и шутки, которые явно рассчитаны на данную целевую аудиторию (для своего защитника Звездный лорд берет образ Пакмана). Этому подчинена и подборка актеров, и даже, эм, эстетические представления главного героя. Наконец, в самом конце зрителей ждет особый привет от создателей фильма - сцены после титров.

В общем, если все вышесказанное играет на струнах вашего сердца и исторгает из него радость, надо брать.

Катя Загвоздкина

Теги: Стражи галактики
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