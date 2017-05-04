Режиссер Учитель поблагодарил митрополита Илариона за оценку "Матильды"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Алексей Учитель выразил благодарность митрополиту Илариону за честность и прямоту в оценке фильма "Матильда", но отказал ему в праве угрожать фильму массовыми бунтами, сообщили "Интерфаксу" в компании, занимающейся пресс-поддержкой фильма.

"Митрополит Иларион действительно был в числе нескольких человек, которым я показал предварительный монтаж "Матильды". Сделал я это потому, что уважал и - что важно - продолжаю уважать владыку, прислушиваюсь к его мнению. Мое хорошее отношение к нему сформировалось в результате нескольких наших встреч и бесед, во время которых митрополит Иларион открылся как яркий, эрудированный собеседник", - привели "Интерфаксу" слова режиссера в компании Sarafan PR.

"Владыке кино активно не понравилось, он сказал мне это сразу же после просмотра. Сказал открыто, четко, объяснив, что выступит с этим мнением и публично. Я благодарен владыке Илариону за честность, прямоту и то время, которое он нашел для нашего кино", - продолжил Учитель.

По его словам, митрополит был первым человеком, кому не понравилась "Матильда".

"Митрополит обвинил меня в пошлости. Честно говоря, вот в пошлости меня обвиняют впервые. Но и эта точка зрения имеет право на существование. Не имеет право на существование с точки зрения нашего законодательства - цензура. Не имеет право на существование угрозы массовыми бунтами, волнениями, стычками, которыми грозил фильму митрополит Иларион. Надеюсь, что Владыка как умный человек это понимает", - заметил Учитель.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион подверг резкой критике фильм "Матильда".

В российский и зарубежный прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября.