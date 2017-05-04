Бывший директор музея предстанет перед судом по делу о невозвращении икон

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Московская прокуратура направила в суд дело о невозвращении на территорию РФ 16 православных икон XVI-XVII века, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора частного некоммерческого учреждения "Музей русских икон" 55-летней Елены Князевой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 35, ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Князева, стала участницей международной организованный группы, которую создал гражданин другого государства.

30 сентября 2010 года она подала заявление для целей временного вывоза 16 икон для выставки в США "Из России с любовью".

16 ноября 2015 года срок временного вывоза истёк, а иконы Выставочному таможенному посту Московской таможни не были предъявлены.

В ходе расследования уголовного дела иконы возвращены в Российскую Федерацию.

"Данное уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в сообщении.