Культура

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Москве 8-10 сентября

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Единственная в России международная ярмарка современного искусства Cosmoscow в пятый раз пройдёт 8-10 сентября в Гостином Дворе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе форума.

"Ярмарка отметит свое пятлетие, в частности, обширной некоммерческой программой под названием "Где революция?", приуроченной к 100-летнему юбилею Октябрьской революции", - сказала "Интерфаксу" в пятницу PR-директор ярмарки Елена Курбацкая.

Организаторы сообщили, что к юбилею смотра будет введена новая секция Collaborations. Она объединит российских и международных участников, что позволит им получить исчерпывающее представление о культурной жизни и арт-рынке России, наладить плодотворные взаимоотношения с местными галереями и мастерами.

Кроме того, к юбилею будут представлены специальные масштабные инсталляции от художника года Cosmoscow 2017 Ивана Горшкова (одного из ярких представителей так называемой "Воронежской волны", сооснователя Воронежского центра современного искусства) и Краснодарского центра современного искусства "Типография", возникшего на базе Краснодарского института современного искусства (КИСИ).

"Мы можем с уверенностью сказать, что ярмарка заявила о себе как о прочной платформе по консолидации отечественного рынка современного искусства, являясь локомотивом его развития и интеграции в международный контекст. Помимо этого, наша ярмарка является единственной открывающей новый рынок и новые имена для западных коллекционеров", - привели в пресс-службе слова основателя и директора форума Маргариты Пушкиной.

Программа ярмарки традиционно будет включать основную (Main) и специальную (Discovery) секции. Участниками последней являются галереи, которым менее пяти лет и которые представляют молодых художников.

Участниками Cosmoscow 2017 станут, в частности, такие галереи, как 11.12 Gallery, Anna Nova Art Gallery, Artwin Gallery, галерея pop/off/art, галерея Ru Arts, галерея "Риджина". Список будет дополняться и в окончательном варианте будет объявлен летом.

В рамках параллельной программы ярмарки Московский музей современного искусства подготовил обширную выставочную программу, включающую проект "Непокоренные" (где публику познакомят с творчеством петербургских мастеров) и первую в России ретроспективу итальянской художницы Джозетты Фиорони, представительницы поп-арта и музы зимней коллекции Valentino 2015 года.

Теги: Cosmoscow
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