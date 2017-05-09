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В Киеве начался первый полуфинал Евровидения-2017

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Киеве проходит первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017, в котором принимают участие 18 исполнителей.

Как передает корреспондент "Интерфакса" первый полуфинал, который проходит в Международном выставочном центре (МВЦ), стартовал, как запланировано, в 22:00.

Открыл этот конкурсный день украинский исполнитель Monatik (Монатик) с композицией "Кружит" ("Spinning") на английском языке.

Согласно порядку выступления, первым свою страну представит исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson) с композицией "I Can't Go On".

Также в первом полуфинале выступят представители Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдавии, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении. Закрывать конкурсный день будут исполнители из Латвии - группа Triana Park с композицией "Line".

Второй полуфинал пройдет 11 мая. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала.

Финал конкурса пройдет 13 мая.

Теги: Украина, Евровидение-2017
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