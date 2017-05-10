Умер кинокритик Даниил Дондурей

Российский киновед скончался на 69-м году жизни в Израиле

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Израиле на 69-м году жизни умер российский кинокритик Даниил Дондурей. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил его друг, режиссер Виталий Манский.



"Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни...Прощай друг!" — написал Манский.

Даниил Дондурей - кинокритик, культуролог, социолог. Родился 19 мая 1948 года в Ульяновске., в Санкт-Петербурге в 1971 году он окончил факультет теории и истории искусства Академии художеств, в 1975 году - аспирантуру Института социологии Академии наук СССР.

С 1993 года Дондурей возглавлял редакцию ежемесячного научного журнала "Искусство кино". Печатался в таких изданиях, как "Литературное обозрение", "Огонек", "Знамя" и "Отечественные записки".

Дондурей был составителем ряда научных сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино.Член Союза художников СССР(1979), Союза театральных деятелей РСФСР (1982), Союза кинематографистов СССР (1988). Секретарь Союза кинематографистов СССР (с 1990).

Кинокритик входил в состав Совета по правам человека при президенте России и возглавлял комиссию по культурным правам, образованию и науке.

В 2016 году Даниил Дондурей был удостоен премии "Ника" за вклад "в кинематографические науки, критику и образование".