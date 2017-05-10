Церемония прощания с Даниилом Дондуреем состоится 14 мая в ЦДЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Прощание с кинокритиком Даниилом Дондуреем пройдет в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) 14 мая.

"Прощание с Даниилом Дондуреем пройдет в ЦДЛ 14 мая, начало церемонии в 12:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦДЛ.

Ранее в среду стало известно, что Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле.

Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года был главным редактором журнала "Искусство кино". Является составителем ряда научных сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино.

Член Союза художников СССР (1979), Союза театральных деятелей РСФСР (1982), Союза кинематографистов СССР (1988). Секретарь Союза кинематографистов СССР (с 1990).

Был членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

В 2016 году стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника: ему была вручена почётная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".