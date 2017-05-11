Записную книжку Ахматовой продали с молотка за 2,52 млн рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Записная книжка поэтессы Анны Ахматовой была продана на благотворительном аукционе "Литфонда" за 2,5 млн рублей, а общая выручка торгов составила 4,8 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе аукционного дома.

"Аукционный дом "Литфонд" 10 мая провел благотворительные торги в рамках празднования юбилея "Золотого кольца России". Один из самых ярких лотов аукциона - записная книжка Анны Ахматовой с дарственной надписью Виктору Ардову (советский сатирик - ИФ) - была приобретена коллекционером за 2,52 млн рублей. Эта цифра почти в три раза превысила стартовую стоимость рукописи", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что аукционные торги проходили в Центральном Манеже и стали частью благотворительного вечера, посвященного открытию цикла мероприятий "Золотое кольцо России - 50 лет!".

В пресс-службе привели слова гендиректора "Литфонда" Сергея Бурмистрова о том, что в ходе аукциона ожидаемый интерес был проявлен к "музейным" предметам. "В их числе рукопись переводов Михаила Кузмина из сборника Гете "Западно-восточный диван". Этот лот был продан за 1,14 млн рублей при эстимейте в 900 тыс. рублей", - отметил он.

Среди других топ-лотов прошедших торгов - "Философическое письмо" Петра Чаадаева, письмо Фаины Раневской.

Общая сумма, полученная от продажи лотов, составила порядка 4,8 млн рублей. Часть вырученных от аукциона средств будет переданы в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Русфонд".