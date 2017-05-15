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Культура

Из музея в Лионе похищена корона стоимостью 1 млн евро

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Корона XIX века, инкрустированная почти 1800 драгоценными камнями и жемчужинами, была похищена в ночь с пятницы на субботу из Музея религиозного искусства в Лионе, сообщается на официальном сайте музея.

По оценкам экспертов, стоимость короны, одного из ценнейших экспонатов музея, составляет более 1 млн евро. Также были похищены кольцо и кубок, входившие в постоянную экспозицию.

"Корона девы Марии" была создана в 1899 году и украшена драгоценными камнями, подаренными музею богатейшими семьями Лиона. В 2016 году каждый камень был изучен и каталогизирован сотрудниками музея, что может облегчить поиск украденного экспоната.

Ограбление было хорошо спланировано. Грабители проникли внутрь здания в половине четвертого ночи, предварительно отключив сигнализацию. Полиция быстро приехала на место происшествия, но задержать преступников не удалось. В настоящее время музей закрыт для посещений в связи с расследованием.

Теги: Лион, Франция
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