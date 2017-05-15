Музыканты из Дании дадут концерт под водой на "Дягилевском фестивале" в Перми

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Участники датского коллектива Between Music в рамках международного "Дягилевского фестиваля" (Пермь) сыграют на музыкальных инструментах, находясь в заполненных водой аквариумах, сообщается на сайте фестиваля.

Выступление станет частью проекта AquaSonic. "Артисты используют особую вокальную технику и совершенно новые инструменты, способные звучать под водой. Среди них подводный орган, или гидролофон, кристаллофон, ротакорда, ударные инструменты и скрипка", - говорится в сообщении.

AquaSonic - проект, созданный по инициативе администрации датского города Орхуса, культурной столицы Европы 2017 года.

Концерт пройдет 16 и 17 мая на сцене Пермского академического "Театра-Театра".

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года для поддержания и развития традиций импресарио и популяризатора русской культуры Сергея Дягилева. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.