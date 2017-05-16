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Культура

Forbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеров

Первое место со значительным отрывом занял Тимур Бекмамбетов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Журнал Forbes впервые составил кинематографический рейтинг, в который попали режиссеры фильмов, окупившихся в прокате и принесших своим создателям прибыль.

"Мы проанализировали данные о бюджетах и кассовых сборах всех российских фильмов, снятых с 2000 года и побывавших в прокате как российском, так и мировом (данные о продажах прав телеканалам мы не учитывали) (...) Данные по каждому режиссеру мы суммировали и вывели совокупный финансовый результат — положительную разницу между бюджетами и сборами картин, которые они снимали", - объяснили в Forbs правила составления списка.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занял Тимур Бекмамбетов ("Ночной дозор", "Дневной Дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Бен-Гур"), чьи фильмы заработали 430 млн долларов.

На втором месте с отставанием в 350 млн долларов оказался Леван Габриадзе ("Выкрутасы", "Убрать из друзей"), его финансовый результат составил 79,3 млн долларов.

И Бекмамбетов, и Габриадзе снимали фильмы на Западе, рассчитанные прежде всего на зарубежного зрителя.

Третье место в списке занял Федор Бондарчук ("9 рота", "Сталинград", "Притяжение"), чей финансовый результат составил 69 млн долларов.

Остальные места в первой десятке заняли Николай Лебедев ($63,6 млн), Дмитрий Дьяченко ($45,8 млн), Жора Крыжовников ($40,7 млн), Марюс Вайсберг ( $36,4 млн), Сарик Андреасян ($32,2 млн), Андрей Кравчук ($25,3 млн) и Кирилл Кузин ($23,9 млн).

"Мы назвали наш рейтинг "Самые успешные режиссеры", но, безусловно, это оценка всей команды, которая работает под руководством режиссера и вместе с ним. А под словом "успех" мы подразумеваем исключительно коммерческий успех фильмов, которые сняли наши герои. Оценивать художественную ценность самых кассовых картин мы не беремся — оставим это профессионалам", - отметили в журнале.

Этим в Forbes объяснили то, что в списке нет, например, Андрея Звягинцева, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского или Александра Сокурова.

В общей сложности в рейтинг Forbes вошли 20 российских режиссеров.

Теги: Forbes, кино, Тимур Бекмамбетов, Леван Габриадзе, Федор Бондарчук
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