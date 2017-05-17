Чужой: Завет от Ридли Скотта

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Прошлую картину Ридли Скотта о Чужом - вышедший в 2012 году "Прометей" - аудитория приняла неоднозначно. Часть зрителей сочли, что режиссер возвеличил себя до Бога (или Прометея по меньшей мере) и теперь работает только в жанре божественного откровения. Другие отмечали, что "Прометеем" Скотт вписал историю Чужого в контекст (к этому, вероятно, и стремился режиссер). И те, и другие досадовали, что самого зеноморфа в фильме (почти) не было. И вот в 2017 году он вернулся.

После событий "Прометея" прошло 10 лет. Корабль "Завет" с двумя тысячами человек на борту в рамках первой масштабной колониальной экспедиции летит осваивать новую, найденную в результате долгих поисков планету Оригае-6. В числе прочих искать новый дом отправляются промелькнувший на две минуты капитан корабля (Джеймс Франко), его супруга (Кэтрин Уотерстон), еще один капитан (Билли Крудап) и андроид Уолтер (Майкл Фассбендер) – усовершенствованная модель Дэвида из прошлой части. Но по пути к Оригае-6 команда случайно ловит сигнал с человеческим голосом из необитаемого сектора. Отслеживая его, она обнаруживает планету, которая гораздо лучше по всем параметрам подходит для колонизации – и находится гораздо ближе. Экипаж корабля решает проверить, что это за планета.

Действие "Завета" разворачивается после "Прометея" и до первого "Чужого" - и понять многие происходившие в нем (и описанные в предыдущем абзаце) события без просмотра фильма 2012 года сложно. Но в то же время – как определено уже в названии – это фильм про Чужого и сцен с его участием тут предостаточно (Ридли Скотт в одном из интервью заявил, что зрители скучали по зеноморфу).

В то же время лента не утрачивает унаследованных от "Прометея" амбиций дать ответы на вопрос жизни, вселенной и всего такого. Загнав тебя угол в пещере на населенной Чужими планете, без связи с подмогой, она интимно придвигается и спрашивает: Вы не хотите поговорить о Боге? А что есть мыслящее существо? А что есть творение? И в этот момент происходит удивительное: хлещущая через край пафосом, в самый неподходящий момент лезущая к тебе с философскими рассуждениями, в целом предсказуемая по сюжету картина вдруг достигает того, к чему стремилась, - величия. В некоторые моменты "Завет" действительно комичен, в некоторые – слишком увлечен самолюбованием, чтобы заметить очевидные для всех стальных огрехи, – но эта большая махина работает, летит.

Нет, конечно "Завет" - не "2001: Космическая одиссея", но по временам он вдруг становится не только масштабным, но и большим кино, наполненным вагнеровскими мотивами, рассуждениями о гении и безумии.

Кроме того, в "Завете" есть несколько сцен (спойлер – при участии Фассбендера), необязательных для сюжета, своего рода отступлений, которые тем не менее залезут в несколько травмированное сознание зрителя и надолго в нем останутся.

При этом хитрый Скотт ответов на вопросы о создателях, за которыми выжившая доктор Элизабет с "Прометея" готова была лететь через всю вселенную, не дает. Но вместе с тем отвечает на другие, более широкие вопросы - и получает свое право уйти под звуки "Золота Рейна" в расфокус.