Главные новости
МоскваМосгордума приняла закон о гарантиях для москвичей при сносе пятиэтажекВ миреВ Совете Европы вступились за российские интернет-ресурсы на УкраинеМоскваНа московском НПЗ начата проверка из-за выброса сероводорода в Капотне
Культура

Чужой: Завет от Ридли Скотта

В прокат выходит новый фильм о Чужом, которым Скотт стремится ответить на вопрос жизни, вселенной и всего такого

Чужой: Завет от Ридли Скотта
Фото: Reuters

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Прошлую картину Ридли Скотта о Чужом - вышедший в 2012 году "Прометей" - аудитория приняла неоднозначно. Часть зрителей сочли, что режиссер возвеличил себя до Бога (или Прометея по меньшей мере) и теперь работает только в жанре божественного откровения. Другие отмечали, что "Прометеем" Скотт вписал историю Чужого в контекст (к этому, вероятно, и стремился режиссер). И те, и другие досадовали, что самого зеноморфа в фильме (почти) не было. И вот в 2017 году он вернулся.

После событий "Прометея" прошло 10 лет. Корабль "Завет" с двумя тысячами человек на борту в рамках первой масштабной колониальной экспедиции летит осваивать новую, найденную в результате долгих поисков планету Оригае-6. В числе прочих искать новый дом отправляются промелькнувший на две минуты капитан корабля (Джеймс Франко), его супруга (Кэтрин Уотерстон), еще один капитан (Билли Крудап) и андроид Уолтер (Майкл Фассбендер) – усовершенствованная модель Дэвида из прошлой части. Но по пути к Оригае-6 команда случайно ловит сигнал с человеческим голосом из необитаемого сектора. Отслеживая его, она обнаруживает планету, которая гораздо лучше по всем параметрам подходит для колонизации – и находится гораздо ближе. Экипаж корабля решает проверить, что это за планета.

Действие "Завета" разворачивается после "Прометея" и до первого "Чужого" - и понять многие происходившие в нем (и описанные в предыдущем абзаце) события без просмотра фильма 2012 года сложно. Но в то же время – как определено уже в названии – это фильм про Чужого и сцен с его участием тут предостаточно (Ридли Скотт в одном из интервью заявил, что зрители скучали по зеноморфу).

В то же время лента не утрачивает унаследованных от "Прометея" амбиций дать ответы на вопрос жизни, вселенной и всего такого. Загнав тебя угол в пещере на населенной Чужими планете, без связи с подмогой, она интимно придвигается и спрашивает: Вы не хотите поговорить о Боге? А что есть мыслящее существо? А что есть творение? И в этот момент происходит удивительное: хлещущая через край пафосом, в самый неподходящий момент лезущая к тебе с философскими рассуждениями, в целом предсказуемая по сюжету картина вдруг достигает того, к чему стремилась, - величия. В некоторые моменты "Завет" действительно комичен, в некоторые – слишком увлечен самолюбованием, чтобы заметить очевидные для всех стальных огрехи, – но эта большая махина работает, летит.

Нет, конечно "Завет" - не "2001: Космическая одиссея", но по временам он вдруг становится не только масштабным, но и большим кино, наполненным вагнеровскими мотивами, рассуждениями о гении и безумии.

Кроме того, в "Завете" есть несколько сцен (спойлер – при участии Фассбендера), необязательных для сюжета, своего рода отступлений, которые тем не менее залезут в несколько травмированное сознание зрителя и надолго в нем останутся.

При этом хитрый Скотт ответов на вопросы о создателях, за которыми выжившая доктор Элизабет с "Прометея" готова была лететь через всю вселенную, не дает. Но вместе с тем отвечает на другие, более широкие вопросы - и получает свое право уйти под звуки "Золота Рейна" в расфокус.

Теги: Чужой: Завет, кино, Ридли Скотт, Майкл Фассбендер
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Forbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеровForbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеров
Первое место со значительным отрывом занял Тимур БекмамбетовПодробнее
Хакеры потребовали выкуп за украденный фильм DisneyХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
Согласно информации СМИ, похищенной оказалась копия фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"Подробнее
На "Евровидении" победил португальский певецНа "Евровидении" победил португальский певец
Второе место занял представитель БолгарииПодробнее
В Киеве пройдет финал "Евровидения-2017"В Киеве пройдет финал "Евровидения-2017"
Российские государственные каналы отказались транслировать конкурсПодробнее
На аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и ФабержеНа аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и Фаберже
На "русских торгах", впервые проводимых аукционным домом Doyle, будет представлено около 200 лотовПодробнее
Умер кинокритик Даниил ДондурейУмер кинокритик Даниил Дондурей
Российский киновед скончался на 69-м году жизни в ИзраилеПодробнее
"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья
Продолжение хулиганского блокбастера о команде спасителей вселенной, в составе которой енот, маленькое дерево и зеленая женщина, выходит в РоссииПодробнее
Майкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителейМайкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителей
Сыгравший синекожего Йонду Удонта в новом фильме актер рассказал о процессе вхождения в роль и о любви к ЧебурашкеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 мая6 фото
16 мая
Фотохроника 16 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты

Владимир Путин об обвинениях в адрес Трампа о выдаче России секретов

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваМосгордума приняла закон о гарантиях для москвичей при сносе пятиэтажекВ миреВ Совете Европы вступились за российские интернет-ресурсы на УкраинеМоскваНа московском НПЗ начата проверка из-за выброса сероводорода в КапотнеВ РоссииРаспитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретить
Рубль отошел от утренних минимумов на фоне возобновления повышения нефти
Nestle проиграла суд в Великобритании о форме шоколада KitKat
Чужой: Завет от Ридли Скотта
Российский турист арестован в Анталье по подозрению в краже денег из спа-салона
Путин высоко оценил визит Лаврова в Вашингтон
Воздух в Капотне очистился от сероводорода
Обнародован состав сборной Германии на Кубок конфедераций
Миллионеры сочли наше время самым непредсказуемым в истории
Путин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретов
"Ростелеком" пообещал не закрывать поисковик "Спутник"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи