Российский павильон на Каннском кинофестивале в 10-й раз начал работу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский павильон в 10-й раз начал работу в рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка Marche du Film.

"Сегодня небольшая, но юбилейная дата - павильон открывается в 10-й раз. За это время многие наши мероприятия трансформировались и структурировались - как в сторону арт-кино, так и коммерческого кино", - сказала в четверг глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

"В рамках работы павильона в этом году Фонд кино презентует новую программу, также будет представлена Кинокомиссия Москвы, которой уже интересуются наши зарубежные коллеги", - продолжила Мцитуридзе.

"Роскино развивает нашу креативную экономику. Говоря о Кинокомиссии Москвы, общественной экспертно-государственной структуре, которая будет помогать тем продюсерам и режиссерам, которые хотят снимать Москву, снимать административные барьеры. Для нас важно, чтобы российскую столицу снимали не в Братиславе или Минске. Наша задача - сделать так, чтобы в течении трёх лет Москва появилась на экранах мировых кинотеатров", - сказал заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

Презентация кинокомиссии Москвы пройдет в павильоне 20 мая. Кроме того, 24 мая здесь состоится презентация книги "Каннские хроники. 2006-2016", авторами которой вступили Даниил Дондурей, Лев Карахан и Андрей Плахов.

Также пройдет презентация ежегодного альманаха российских короткометражных фильмов Global Russians, продюсируемого Роскино. Ежегодный DVD-альманах российских короткометражных фильмов также представлен в Short Film Corner Каннского международного кинорынка Marche Du Film. В этом году в альманах вошли фильмы выпускников Московской школы кино, ГИТИСа, ВГИКа, Института Современного Искусства, Академии Коммуникации WORDSHOP. Среди них - "Добрый день" (режиссёра и продюсера Ольги Дибцевой), "Молоко" (Дарьи Власовой), "Первый" (Ладо Кватания), "Расстаться с Дженни" (Петр Антохин), "Склероз" (режиссёр и продюсер - Галина Шиян).

Стенд Роскино организован при поддержке Министерства культуры РФ, МИД РФ, Правительства Москвы, ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии".