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Культура

Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"

В этом году она пройдет в ночь с 20 на 21 мая, всего в Москве для посетителей откроют двери более 200 галерей, школ искусств и арт-центров

Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" с каждым годом приобретает все большую известность и вовлекает новых участников, сообщает ВЦИОМ.

Так, если в 2012 году об акции слышали менее половины россиян (42%), то в этом - уже 64%. Впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 13% респондентов, еще 7% собираются принять участие в "Ночи музеев" уже не в первый раз.

В группе молодежи (27% среди 18-24-летних), среди жителей обеих столиц (29%) доля потенциальных участников акции заметно выше по сравнению с людьми преклонного возраста (14% от 60 лет и старше) и селянами (10%).

Доля посетителей музеев в РФ высока (89%), однако зачастую россияне посещали выставки и экспозиции давно: более двух лет назад (52%) или один-два года назад (16%).

В течение года в музее побывал 21% россиян, в том числе 10% - в последние 2-3 месяца (заметно выше эта доля среди москвичей и петербуржцев - среди них не более трех месяцев назад в музее были 20%, а также среди 35-44-летних - 15%).

Каждый десятый (11%) признался, что никогда не был в музее, показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 12-13 мая среди 1200 респондентов.

Наибольшей популярностью среди посетителей пользуются краеведческие и исторические музеи (при последнем посещении в них побывали 33% и 28% соответственно). Реже респонденты бывали в художественных (19%), технических (7%) и иных типах музейных комплексов. Подавляющее большинство тех, кто когда-либо бывал в музее, выразили стремление посещать музеи чаще (85%).

Главная тема акции

"Ночь музеев" состоится в ночь с 20 на 21 мая. В этот день многие музеи будут работать бесплатно и непривычно долго — в вечернее и ночное время, а для посетителей пройдут специальные программы. В этом году главной темой российской акции станет 100-летие революции 1917 года, в ряде музеев мероприятия будут посвящены Году экологии в России. В этот день в галереях по всей стране пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спектакли, исторические реконструкции", — пояснили ранее в пресс-службе Минкультуры РФ.

Мероприятия пройдут как в музеях, так и в библиотеках, театрах, домах культуры, а также на площадках под открытым небом, в усадьбах и парках.

Московские музеи

Всего в Москве для посетителей откроют двери более 200 галерей, школ искусств и арт-центров.

Среди участников — ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства "Гараж", музей-усадьба "Царицыно", театр Мастерская П.Н.Фоменко, Театр на Малой Бронной и другие.

Одним из центральных событий станет образовательный фестиваль музейных лекториев "Открытые лекции", который состоится в Саду "Эрмитаж".

Музеи Петербурга

В Санкт-Петербурге к акции присоединятся не менее 110 музеев, галерей, библиотек, выставочных залов. Это Ботанический сад Петра Великого, Военно-морской музей, Музей Арктики и Антарктики, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Академии художеств, ГМЗ "Царское Село", ГМЗ "Петергоф", Русский музей (Летний сад), Российская Академия наук, Ленфильм, Планетарий и другие.

"Как и в прошлые годы, все музеи северной столицы будут работать по единому билету, цена которого не изменится и составит 400 рублей", — отметили в Минкультуры РФ.

"Ночь музеев" — международная акция, которая проходит ежегодно в более чем 42 странах Европы. Она посвящена Международному дню музеев, который отмечается во всем мире с 1977 года.

Теги: Ночь музеев
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