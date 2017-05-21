РНО исполнит в Москве фортепианные концерты Шопена

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский национальный оркестр (РНО) закроет сезон 5 июня в Концертном зале имени Чайковского в Москве программой с "французским акцентом", сообщили "Интерфаксу" в администрации оркестра.

Связующей нитью программы станут Концерты Фредерика Шопена - две жемчужины фортепианной лирики, созданные 20-летним гением практически одновременно и обозначившие "границу" в жизни композитора, навсегда покинувшего родину и оставшегося в Париже.

Солистом выступит пианист Алексей Володин - считающийся одним из самых талантливых представителей современной русской фортепианной школы. Диск с его интерпретацией музыки польского романтика был удостоен награды Choc de Classica и "пяти звезд" от журнала Diapason.

В качестве эффектной оправы к шедеврам Шопена выбраны увертюры к двум комическим операм, созданным в Париже и наследующим итальянской и французской оперной традициям одновременно. Обе оперы - и "Путешествие в Реймс" Россини, и "Беатриче и Бенедикт" Берлиоза - после премьеры пережили долгие годы забвения, а в наши дни любимы и артистами, и театральной публикой.

Место за дирижерским пультом РНО в этот вечер займет Александр Ведерников.