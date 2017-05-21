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Культура 70-й Каннский кинофестиваль

Хазанавичус не дождался ответа от Жан-Люка Годара перед съемками фильма о нем

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Молодой Годар" основного конкурса Каннского кинофестиваля является феминистской историей и расскажет, среди прочего, о социальном кризисе во Франции конца 60-х годов, заявил режиссер картины Мишель Хазанавичус.

Согласно описанию ленты, она повествует о любовной связи Жан-Люка Годара и Анны Вяземски в 60-е годы.

"Фильм - это любовная история Жан Люка и Анны Вяземски. Картина рассказана от лица Анны и по сути это она - главный герой. По моему мнению, это феминисткий фильм, о становлении женской личности", - сказал Хазанавичус на пресс-конференции фильма в Каннах в воскресенье.

В картине также рассказывается о создании фильма "Китаянка" и студенческих выступлениях конца 1960-х годов, которые переросли в социальный кризис во Франции.

"В фильме рассказывается несколько историй. Одна - о Жан Люке и Анне, в рамках другой мы показываем события мая 1968 года. Нам было важно показать политическую составляющую того времени. Кроме того, Жан Люк происходил из влиятельной буржуазной семьи. Было интересно представить его революционером в качестве художественного персонажа", - пояснил режиссер.

"На мой взгляд, это история мая 1968 года и в то же время история изменения самого Годара", - выразил уверенность Луи Гаррель, исполнивший главную роль в фильме.

Хазанавичус признался, что отправил сообщение Годару о том, что собирается снимать о нем фильм, но не получил ответа. "Не то чтобы я ожидал его получить. Когда фильм был завершен, я предложил организовать показ для него, но он снова не ответил", - рассказал режиссер.

В российский прокат картина выйдет 16 ноября.

Победителя Каннского фестиваля объявят 28 мая.

Теги: Каннский фестиваль, Мишель Хазанавичус
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