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Церемония прощания с режиссером Бурдонским пройдет 26 мая в театре Российской армии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прощание с внуком Иосифа Сталина, режиссером Александром Бурдонским состоится в пятницу в Центральном академическом театре Российской армии, где он работал.

"Прощание пройдет в театре в 11:00 26 числа", - сообщили "Интерфаксу" в театре.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду ушел из жизни внук Иосифа Сталина, сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина Бурдонский. В театре, где он работал, рассказали, что режиссер долгое время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Народный артист России Бурдонский является режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в театре Российской армии. Среди его постановок "Игра на клавишах души", "Этот безумец Платонов", "Та, которую не ждут" и другие.

В прошлом году режиссер отметил 75-летний юбилей.

Теги: Александр Бурдонский
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