"Жизель" в постановке Большого театра откроет "Русские сезоны" в Японии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Постановка Большого театра "Жизель" 4 июня откроет "Русские сезоны" в Токио, заявил в четверг замминистра культуры РФ Александр Журавский.

В рамках проекта "Русские сезоны" в Японии пройдут гастроли более 20 российских театров и музеев. Запланированы более 200 мероприятий: балетные спектакли, симфонические концерты, выставки, концерты, мастер-классы и кинопоказы.

"Русские сезоны" пройдут более чем в 40 городах Японии. Ожидается, что аудитория мероприятий составит не менее 3 млн человек.