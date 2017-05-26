Скончалась итальянский дизайнер Лаура Биаджотти

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Итальянский дизайнер Лаура Биаджотти умерла на 74-м году жизни, сообщает Associated Press.

Прозванная "королевой кашимира" модельер перенесла накануне сердечный приступ и была срочно доставлена в одну из больниц Рима. Как сообщает AP, врачам удалось реанимировать Биаджотти, но они были вынуждены констатировать смерть мозга.

Дизайнер начала создавать женскую одежду в 1960-е годы, а в 1980-е у нее уже был собственный бренд.

Биаджотти была первой итальянкой, которой удалось провести модный показ в Китае, на котором она представила одежду из шелка и кашемира. В 1995 году она первой провела показ в московском Кремле.

Ее империя включает марки одежды для мужчин и для детей, линию одежды больших размеров, линии солнцезащитных очков и парфюма.