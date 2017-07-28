Ройзман выбыл из предвыборной гонки за пост губернатора Свердловской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Свердловской области в пятницу зарегистрировала первых двух кандидатов в губернаторы региона, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе облизбиркома.

Речь идет об Игоре Торощине от ЛДПР и Дмитрии Сергине от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Как сообщили в избиркоме, оба кандидата набрали необходимое число подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра.

Листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и другие необходимые для регистрации документы предоставили также Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Константин Киселев от "Зеленых", Евгений Куйвашев от "Единой России" и Иван Волков от "Российского общенародного союза".

Вместе с тем четыре кандидата на пост выбыли из предвыборной гонки. Так, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на прошлой неделе заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр и не будет участвовать в выборах.

Ранее Ройзман заявил, что произошла "фальсификация выборов уже на старте": все подписи депутатов были "массированно собраны" 13-15 июня.

В среду стало известно, что муниципальный фильтр не прошла кандидат от "Патриотов России", серебряная медалистка Олипиады-2004 по легкой атлетике Олеся Красномовец. Подписи депутатов также не сдали Олег Сотников, выдвинутый "Партией ветеранов России", и кандидат партии "Народ против коррупции" Виктор Костромин.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.