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Культура

Эдита Пьеха удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени народной артистки СССР Эдиты Пьехи.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Пьеху Эдиту Станиславовну - солистку-вокалистку межрегиональной общественной организации "Союз концертных деятелей", город Санкт-Петербург", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Ранее президент РФ поздравил Пьеху с 80-летием.

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года в городе Нуаэль-су-Ланс на севере Франции. В Польше, куда она с семьей переехала в 1946 году, Пьеха окончила школу и педагогический лицей, а в 1955 году поступила в Ленинградский государственный университет им. Жданова. В том же году в новогоднюю ночь певица дебютировала на сцене Ленинградской консерватории, исполнив с ансамблем студентов вуза польскую песню "Красный автобус".

Свою профессиональную творческую деятельность Пьеха отсчитывает с 1957 года, когда она начала выступать вместе с ансамблем "Дружба". Она работала со многими известными композиторам и поэтами - Александрой Пахмутовой, Оскаром Фельцманом, Александром Флярковским, Николаем Добронравовым, Робертом Рождественским и другими. Пьеха также снималась в нескольких художественных фильмах.

Теги: Эдита Пьеха
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