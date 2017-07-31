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Культура

Скончался американский актер и драматург Сэм Шепард

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американский актер и драматург Сэм Шепард умер у себя дома в Кентукки на 74-м году жизни, сообщает The New York Times.

По данным журналистов, он страдал от болезни Лу Герига (бокового амиотрофического склероза) и скончался от осложнений, связанных с этим заболеванием.

Шепард был одним из наиболее влиятельных драматургов Нью-Йорка, за пьесу "Погребённое дитя" (Buried Child) он получил Пулитцеровскую премию в 1979 году. Еще две его работы были номинированы на эту награду.

Кроме того, Шепард был известным актером Голливуда, его роль в картине "Парни что надо" принесла ему номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

В последние годы он снимался на телевидении в сериале "Родословная" (Bloodline).

Теги: США
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