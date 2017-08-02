Музей Дамаска представит спасенные из Пальмиры ценности

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Национальный музей Дамаска вновь открыт для посетителей благодаря созданию зоны деэскалации в районе сирийской столицы Восточной Гуте и соблюдению режима прекращения огня, гарантами которого выступают российские военные, заявил замдиректора музея Джеха Обукахля.

"В музейный сад прилетали снаряды. Мы спасали экспонаты, прятали их. Мы очень боялись пожара, но все обошлось. Сейчас стало спокойно. Всего в четырёх километрах отсюда находились (вооружённые) группировки, но сейчас они тоже за перемирие", - сказал Обукахля журналистам в среду.

По его словам, из-за войны исторический комплекс несколько лет был закрыт, сотрудники музея опасались обстрелов и боевиков, которые под видом посетителей могли выкрасть исторические ценности и экспонаты.

Он подчеркнул, что как только вооруженная сирийская оппозиция, благодаря усилиям российской стороны, стала соблюдать режим прекращения огня в Восточной Гуте, музей начал подготовку к открытию. Но даже во время обстрелов, пока музей был закрыт, его сотрудники не покидали рабочее место - дежурили по несколько человек, прятали экспонаты, которые можно было спрятать, сказал Обукахля.

В здании национального музея Дамаска даже после его открытия много пустых стендов. Самые ценные экспонаты, среди которых древние мозаики, амфоры, барельефы, монеты и скульптуры, по-прежнему спрятаны в укреплённом подземном хранилище.

По словам сотрудников музея, с тех пор, как в Сирии началась война, в столичный музей стали свозить экспонаты из других районов страны - Идлиба, Алеппо, Дейр-эз-Зора, Пальмиры. Некоторые экспонаты, если бы они попали в руки террористов, наверняка были бы проданы на чёрном рынке за десятки и сотни тысяч долларов, отмечают они.

"Я очень рад, что мы успели вывезти эти исторические находки из Пальмиры, пока их не украли боевики. Это была бы утрата для всего мира", - сказал хранитель национального музея Дамаска Халдон Эссаед.

Он также добавил, что в музее ждут подходящего момента, чтобы открыть для мирных жителей масштабную выставку со спасенными из разных сирийских городов историческими ценностями. По словам Эссаеда, это может произойти в ближайшее время, ведь в зоне деэскалации в Восточной Гуте благодаря работе российской военной полиции на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах ситуация стабилизировалась - боевики вооруженной оппозиции перестали обстреливать город, а значит и экспонаты главного музея Сирии теперь в безопасности.

Ранее в июле в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договорённости о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Вооружённый конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.