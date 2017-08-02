Сергей Бодров-младший станет символом XXV кинофестиваля "Окно в Европу"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Актер Сергей Бодров-младший станет символом XXV кинофестиваля "Окно в Европу", который пройдет в Выборге с 6 по 12 августа, сообщила программный директор фестиваля Алиса Струкова на пресс-конференции в среду.

"Когда мы думали о том, какое лицо может стать символом фестиваля, мы сразу подумали о Сергее Бодрове. Его лицо является символом того времени, когда зародился фестиваль - середина девяностых. Мы сразу подумали про Балабанова (режиссер Алексей Балабанов - ИФ), а лицом его фильмов, конечно, является Сергей Бодров", - сказала Струкова.

"У нас насыщенная программа: только на отборочную комиссию пришло более 200 заявок. Мы выбрали лучшее. В основном это кинематографисты из Москвы и Санкт-Петербурга, но есть и представители уральского кинематографа, участники из Красноярска", - добавила Струкова.

Порядка 90% показов в рамках кинофестиваля будут премьерными. Петербургская студия документальных фильмов "Лендок" представит на фестивале три картины, одна из которых снята в украинском Донецке.

"Это фильм о том, что война - это очень плохо. Очень пацифистская картина без всяких купюр. Она про абсурд, когда на фоне размеренной жизни в центре Донецка в пяти километрах уже начинается ужас, люди пытаются закрыться и не видеть этого всего", - отметил генеральный директор "Лендока" Алексей Тельнов.