Московская биеннале "Заоблачные леса" пройдет в Новой Третьяковке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Московская международная биеннале современного искусства пройдет в Новой Третьяковке (здание на Крымском валу) и впервые продлится четыре месяца, участниками Основного проекта смотра станут исландская певица и художница Бьорк, американский и датский художники Мэтью Барни и Олафур Элиассон.

"Основной проект 7-й Московской международной биеннале современного искусства "Заоблачные леса" пройдет в Новой Третьяковке с 19 сентября по 18 января 2018 года. Впервые в истории Московской биеннале она продлится четыре месяца", - сообщили журналистам в пресс-службе форума в среду.

Участниками Основного проекта станут 52 художника из 25 стран - Бельгии, Великобритании, Израиля, Ирана, Польши, США, Франции, Японии. Среди них - Мэтью Барни, Олафур Элиассон, которые создают новые работы специально для участия в Московской биеннале, и исландская певица и художница Бьорк.

Кроме того в Основной проект были выбраны: творческое объединение "Куда бегут собаки", Алексей Мартинс, Илья Федотов-Федоров, Валя Фетисов. Они также создадут новые работы специально для Московской биеннале. Кроме того, были отобраны произведения Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Алины Гуткиной и Михаила Толмачева.

В Параллельную программу биеннале вошли 69 выставок. Это проекты Московского музея современного искусства (ММoМА), Мультимедиа Арт Музея, "Винзавода", ВДНХ, Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Куратором Биеннале выступает арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава.

Экспертный совет биеннале состоит из 24 человек. В него входят, среди прочих, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, почётный комиссар биеннале Иосиф Бакштейн и другие.

Московская международная биеннале современного искусства учреждена в 2003 году. Она проходит при поддержке министерства культуры РФ по нечетным годам с 2005 года.