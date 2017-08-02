На торгах в Москве выставят работы Серова, Бурлюка и Параджанова

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - На торги аукционного дома "Литфонд" 3 августа в Москве выставят 300 лотов, в том числе работы Валентина Серова, Давида Бурлюка и других мастеров на сумму более 17 миллионов рублей.

"3 августа аукционный дом "Литфонд" проведет торги, посвященные живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. На торги выставлено 300 лотов на общую сумму более 17 миллионов рублей. В числе прочего, будут представлены работы Валентина Серова, Константина Юона, Давида Бурлюка, Сергея Параджанова и других знаменитых мастеров", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в среду.

Временной диапазон создания представленных вещей - XVIII-ХХ века. Один из топ-лотов аукциона - графический лист признанного мастера бытового жанра Владимира Маковского "Тип забулдыга" в костюме. Его стартовая цена составляет 600 тысяч рублей.

Собирателям печатной графики представят редкий офорт Валентина Серова "Портрет гравера В.В.Матэ, сидящего за столом". Прижизненные оттиски этого офорта неизвестны. Оригинальная авторская форма, принадлежавшая Московскому товариществу художников, была утрачена во время Великой Отечественной войны. Стартовая цена лота - 25 тысяч рублей.

С молотка уйдет пастель "Дама и горничная. Сцена у зеркала" известного российского коллекционера Поляка Владислава Бакаловича. Эстимейт полотна последней четверти XIX века составляет 380-400 тыс рублей.

Среди работ начала ХХ века организаторы отмечают цветную акварель Константина Юона с изображением колокольни и Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. Вторая половина ХХ века открывается этнографическими работами Давида Бурлюка, созданными в Америке.

На торгах выставят подборку офортов Эрнста Неизвестного, коллажи Сергея Параджанова, в разделе декоративно-прикладного искусства вниманию коллекционеров представят визитницу-картоньерку, созданную русским мастером для фирмы "Тиффани", настольную эмалевую табакерку поставщика Императорского Двора Ивана Хлебникова, золотой портсигар "Самородок".