"Темная башня" не выросла

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В российский прокат вышла "Темная башня" – экранизация magnum opus Стивена Кинга, которая получилась, мягко говоря, не самой удачной.

Колдун Уолтер (Мэттью МакКонахи), или "человек в черном" из параллельного нашему Срединного мира, вознамерился уничтожить Темную башню, на которой держится мироздание (в том числе от нее зависит и судьба Земли). По преданию, разрушить башню силой мысли может ребенок. Помощники Уолтера, разыскивающие особых детей, находят и мальчика Джейка (Том Тейлор) из Нью-Йорка, который, однако, уже все про них знает: он обладает даром предвидения, или, по-кинговски, "сиянием". Помочь ему на нелегком пути борьбы со злом может только стрелок Роланд (Идрис Эльба) – последний из благородных рыцарей, на которых возложена миссия защищать мир.

Кадр из фильма

С экранизацией "Темной башни" студии тянули аж с 2007 года - за это время поменялся и предполагаемый постановщик (на это место прочили в том числе главного в Голливуде по мегаломанским кинопроектам Джей Джей Абрамса, но режиссером стал датчанин Николай Арсель), и исполнители ролей. С кастингом связан и один из главных скандалов, возникших вокруг фильма, – то, что Роланда, написанного Кингом с героев Клинта Иствуда в спагетти-вестернах, играет темнокожий актер Эльба, не понравилось многим фанатам цикла романов.

Но это скорее придирки (возможно, расистского толка): Эльба весьма органично смотрится в роли последнего ковбоя, выбор МакКонахи в распахнутой на груди рубашке и просто идеален - вдобавок, с его последней крупной роли (если исключить "Золото", где он был неузнаваем) прошло уже достаточно много времени, отчего тем более отрадно видеть его на экране.

Кадр из фильма

В серии Кинга Срединный мир, где происходит значительная часть действия, был своего рода футуристическим Диким Западом (привет, сериал Westworld!) - отсюда и ковбои-рыцари, и постпанк. И это правда придавало роману новое измерение - стилистическое. В фильме Арселя же оно как бы есть, но как бы его и нет.

Из-за необходимости кратко рассказать длинную историю режиссер лишает ее и всех деталей, которые и придавали ей вкус и цвет, и оставляет только каркас повествования – в общем-то исключительно банальный. При этом он даже не использует возможность (которой часто злоупотребляют режиссеры) растянуть хронометраж на два часа с лишним – фильм идет скромные по нынешним меркам полтора часа. При этом конец фильма и вовсе скомкан, из-за чего картина напоминает какую-то выпускную студенческую работу, где автору надо быстро развязать все сюжетные линии и уйти в закат (или в подвал). Из-за этого эпичное по сути своей дело спасения вселенной вдруг становится, несмотря на все недурные спецэффекты, какими-то, ну, местечковым.

Ранее СМИ писали, что "Темная башня" задумывается как первая часть сериала по книге – если дело выгорит, за этим фильмом должны последовать другие по циклу из семи романов Кинга. И это многое объясняет - вышедший фильм тогда оказывается как был первом эпизодом – но не то чтобы что-то компенсирует для тех, кто решит сходить на него в кино.

Катя Загвоздкина