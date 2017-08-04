Лидер группы Scooter приехал в Крым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Фронтмен известной немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер прибыл в Крым, где планирует 4 августа выступить на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве, несмотря на критику визита на полуостров в западных СМИ.

Фотографии музыканта появились в ночь на пятницу на странице аэропорта "Симферополь" в фейсбуке. Ранее Bild писал, что планы Scooter провести этим летом концерт в Крыму вызвали недовольство в Германии и на Украине. "Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому, что там наши фанаты. Мы хотим их порадовать", - заявил лидер группы в интервью немецкой газете.

На официальном сайте Scooter не указана страна, где выступит команда, просто написано: Balaklava, хотя в других случаях такие указания имеются.