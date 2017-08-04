Главные новости
СпортНеймар стал игроком ПСЖМоскваУдаривший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток арестаВ РоссииСуд смягчил приговор инвалиду Мамаеву
Культура

Лидер группы Scooter приехал в Крым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Фронтмен известной немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер прибыл в Крым, где планирует 4 августа выступить на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве, несмотря на критику визита на полуостров в западных СМИ.

Фотографии музыканта появились в ночь на пятницу на странице аэропорта "Симферополь" в фейсбуке. Ранее Bild писал, что планы Scooter провести этим летом концерт в Крыму вызвали недовольство в Германии и на Украине. "Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому, что там наши фанаты. Мы хотим их порадовать", - заявил лидер группы в интервью немецкой газете.

На официальном сайте Scooter не указана страна, где выступит команда, просто написано: Balaklava, хотя в других случаях такие указания имеются.

Теги: Крым, Scooter
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
"Темная башня" не выросла"Темная башня" не выросла
В российский прокат вышла экранизация главного цикла романов Стивена КингаПодробнее
"Евровидение" изменило регламент конкурса после недопуска Самойловой"Евровидение" изменило регламент конкурса после недопуска Самойловой
Теперь страны-участницы должны следить за тем, чтобы в их делегациях не было людей, которым могут закрыть въезд в государство, где проводится конкурсПодробнее
Фонд кино определился с перечнем финансируемых фильмовФонд кино определился с перечнем финансируемых фильмов
В список проектов попали картины о Викторе Цое, о Холокосте и хоррор "Лес Рук и Зубов"Подробнее
Федор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"Федор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"
Музыкант признался, что в "такой обстановке" не сможет открыто исповедовать религию в РФ и заниматься творчествомПодробнее
Анджелина Джоли объяснила свои "жестокие" методы проведения пробАнджелина Джоли объяснила свои "жестокие" методы проведения проб
Актрисе пришлось оправдываться после появления сообщений о том, что перед съемками камбоджийским детям давали деньги, а затем отнималиПодробнее
Скончалась французская актриса Жанна МороСкончалась французская актриса Жанна Моро
Актрисе, прославившейся работой с режиссёрами "новой волны", было 89 летПодробнее
Пикник "Афиши" - Kasabian, жара, огоньПикник "Афиши" - Kasabian, жара, огонь
В Коломенском прошел один из самых ожидаемых фестивалей летаПодробнее
Джордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детейДжордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детей
Как сообщают СМИ, французское издание Voici нелегально сфотографировало малышей актера в ИталииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортНеймар стал игроком ПСЖМоскваУдаривший корреспондента НТВ мужчина получил пять суток арестаВ РоссииСуд смягчил приговор инвалиду МамаевуЭкономикаМиноритарий "Югры" потребовал возбудить дело против временной администрации банкаЭкономикаРоссияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского судаСпортВладимир Кличко завершил боксерскую карьеру

В Дубае загорелся небоскреб Torch Tower

В Дубае загорелся небоскреб Torch TowerПожар начался на девятом этаже Подробнее

Военная полиция России 4 августа развернет на территории Сирии в зоне "Хомс" два КПП и три поста

В Ереване в одном из домов обнаружены артиллерийские снаряды

Адвоката Весельницкую не пригласили в американский конгресс после встречи с Трампом-младшим

Спецпрокурор Мюллер сформировал коллегию присяжных для работы по "российскому делу"

Навальный оштрафован за нарушения при организации "Агитационного субботника"

Россия объявила о планах межливийских переговоров в Москве или Грозном

Неймар стал игроком ПСЖ

Неймар стал игроком ПСЖКонтракт бразильца с французским клубом будет действовать пять лет Подробнее

"Краснодар" вновь победил "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Ответный матч завершился со счетом 3:1 в пользу российского клуба Подробнее

Плавучий остров нарушил судоходство в Вологодской области

Самолет "Победы" внепланово сел в Кавминводах из-за дебошира

Посольство РФ в Лондоне предупредило туристов о нападениях с использованием кислоты

Противостоящий правительству Ливии маршал приказал не допускать иностранные военные корабли в воды страны

"Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

"Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги ЕвропыВ ответном матче третьего квалификационного раунда турнира "Зенит" уступил израильской команде "Бней Иегуда", но и этого ему оказалось достаточно Подробнее

12 человек пострадали в ДТП на остановке в Уфе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции